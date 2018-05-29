مقتل 32 شخصا فى اشتباكات بين قوات الأمن وإرهابيين شمال غرب الكاميرون

ياوندى (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الكاميرونية مقتل 32 شخصا بينهم 5 رهائن، الأسبوع الماضى، فى "مينكا" بالمنطقة الناطقة باللغة الإنجليزية شمال غرب البلاد، خلال اشتباك بين قوات الأمن وجماعة مسلحة محبوسة فى فندق.

وقال "عيسى تشيروما باكارى" الناطق الرسمى باسم الحكومة ووزير الإعلام - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء، إنه تم تحييد 27 إرهابيا فى 25 مايو الجارى خلال عملية خاصة نفذها 30 عسكريا وشرطيا لطرد المهاجمين الذين استولوا على فندق فى مينكا، مضيفا أن 15 رهينة كانوا فى المنشأة وأن خمسا منهم قتلوا من قبل الإرهابيين.

وأضاف "باكاري" أن أحد رجال الشرطة أصيب أثناء الإشتباكات، موضحا أنه تم ضبط خمس بنادق تستخدم فى الوحدات الخاصة و17 سلاح حرب و10 أسلحة الصيد مع أكثر من 2000 طلقة وثلاثين زيا عسكريا وخمس قبعات كانت تابعة لرجال الدرك ورجال الشرطة الذين قتلهم الإرهابيين فى "بالي" و"بيلو" و"باتيبو" فى نفس المنطقة الشمالية الغربية.

وكانت مجموعة الأزمات الدولية قد أفادت بأن 120 شخصا من المدنيين على الأقل و43 من أفراد قوات الأمن قتلوا منذ نهاية عام 2016.