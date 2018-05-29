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الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:21 م
خالد صلاح
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مقتل 18 مسلحًا من طالبان فى غارات للقوات الجوية الأفغانية بولاية غزنى

الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:01 م
مقتل 18 مسلحًا من طالبان فى غارات للقوات الجوية الأفغانية بولاية غزنى طالبان
كابول (أ ش أ)
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أعلن الجيش الأفغانى أن الغارات الجوية الأخيرة التى شنتها القوات الجوية فى ولاية غزنى فى جنوب شرق أفغانستان أسفرت عن مقتل 18 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان.

وقال فيلق الرعد التابع للجيش الأفغانى - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن الغارات الجوية نفذت بالقرب من مقاطعتى ده ياك وجيلان.

وبحسب الفيلق، تم تدمير سيارة للمسلحين خلال الغارات الجوية إلى جانب تدمير مدفع رشاش ثقيل من طراز "دشك".

وفى الوقت ذاته، ذكر فيلق الرعد أن مسلحين اثنين على الأقل قتلا فى انفجار وقع فى مناطق دراماك الأفغانية بينما كان المسلحون يقومون بزرع قنبلة على جانب الطريق السريع.

يذكر أن الغارات الجوية التى شنت فى مقاطعتى ده ياك وجيلان تمت وسط اشتباكات جارية فى ده ياك وبعض المقاطعات الأخرى والتى بدأت منذ أيام قليلة.

 


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