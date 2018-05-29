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مصطفى الفقى: طارق شوقى يقود ثورة فى التعليم ويقدم خدمة جليلة للوطن

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:42 ص
مصطفى الفقى: طارق شوقى يقود ثورة فى التعليم ويقدم خدمة جليلة للوطن طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور مصطفى الفقى، إن ما يعترضون على تطوير التعليم إنما يقاومون عجلة التقدم، موضحا أن خطة تطوير التعليم تبشر بالتحديث قائلا : ما يقوم به الوزير ثورة حقيقة فى التعليم المصرى واذا لم نقم به سوف نرجع للوراء.
 
وأضاف الدكتور مصطفى الفقى خلال توقيع عقود إطلاق مشروع الفرس العربى للاستشهادات المرجعية باللغة العربية ، إن الفهرس سوف  يفتح المجال والآفاق وهو جزء من الإيمان بالمستقبل، قائلا : هناك أولاده بيدرسوا حاجات مخالفة وقديمة وخطة تطوير التعليم خدمة جليلة لهذا الوطن وكل من يقاومون الوزير يقاومون عجلة التقدم.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود البطل

النعليم

نريد ايضا من سيادة الوزير ،ان نغرس فى النشء كيف يستطيع ان يخدم وطنه بما يحمل من علم لينتفع به منذ الصغر حتى ينفطر عليه فى الكبر ،الاهتمام. ثم الاهتمام ثم الاهتمام بالمبادئ والقيم ،،هذا اساس العلم

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