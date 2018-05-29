مصرع 10 أشخاص جراء الرياح العاتية شمال الهند

نيودلهى(أ ش أ)

قال أوانيش أواسثى المتحدث باسم ولاية "أوتار براديش" الهندية اليوم الثلاثاء، إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء الرياح العاتية التى اجتاحت المناطق الواقعة شمال البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية عن أواسثى قوله أن 6 أشخاص لقوا حتفهم فى مقاطعة "أوناو" التى تبعد 40 كيلومترا (25 ميلا) جنوب مدينة "لكهنؤ" عاصمة الولاية، فى حين لقى 4 آخرون حتفهم فى بلدات أخرى بالولاية.

يذكر أن شمال الهند قد شهدت هبوب رياح وهطول أمطار بشكل متكرر خلال الأسابيع الماضية من بينها العاصفة التى تسببت فى مقتل 134 شخصا وأخرى أسفرت عن مقتل 43 آخرين.