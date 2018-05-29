مصرع طفل غرقا أثناء اللهو في بئر بمزرعة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقي طفل عمره 9 سنوات، مصرعه غرقا في بئر بمزرعة بجمعية العدلية،وتم إخطار النيابة العامة، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، التي صرحت بالدفن.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، مصرع " وليد م أ" 9 سنوات مقيم مع والده الذي يعمل جنايني، بمزرعة خاصة تابعة جمعية العدلية بالمنطقة الرابعة رمسيس، مركز بلبيس، وتبين أن الطفل كان يلهو في بئر لري الأراضي بالجميعة المقامة علي مساحة 8 أفدنة ونصف، وتوفي غرقا، وتحرر المحضر رقم4855 إداري المركز لسنة 2018.