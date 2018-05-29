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مصرع شقيقين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على طريق أسيوط - سوهاج بأخميم

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:39 ص
مصرع شقيقين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على طريق أسيوط - سوهاج بأخميم حادث تصادم - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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شهد طريق سوهاج أسيوط عند نقطة الكيلو 60 اتجاه أسيوط دائرة مركز أخميم، وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق، مما نتج عنه وفاة شقيقين من السيارة الأولى وإصابة 3 أشقاء من مستقلى السيارة الثانية.

 

كان اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية القائم بأعمال مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير للشرق، يفيد بوقوع مصادمة على طريق أسيوط سوهاج ووجود متوفين ومصابين.

 

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، والرائد طارق أبوسديرة رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، والنقيب إبراهيم صقر معاون المباحث، أنه أثناء سير السيارة رقم 5468 هـ ر أ قيادة على البدرى خلف يوسف 34 سنة سائق ويقيم غرب الكوبرى دائرة قسم أول سوهاج، "أختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة رقم 8631 هـ د أ قيادة يوسف رمضان خلف يوسف 27 سنة سائق ويقيم بذات الناحية.

 

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى وشقيقه أحمد البدرى خلف يوسف، 31 سنة سائق، ويقيم بذات الناحية من مستقلى السيارة الأولى، وإصابة قائد السيارة الثانية وشقيقه فارس رمضان خلف يوسف، 13 سنة تباع، وشعبان رمضان خلف يوسف 12 سنة تباع ويقيمان بذات الناحية "كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

 

تم نقل الجثتين لمستشفى أخميم المركزى والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وبسؤال المصابين قرروا مضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارتين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6268 جنح المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.


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