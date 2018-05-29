مصدر أمنى عراقى: إصابة شرطيين فى تفجير جنوب كركوك

بغداد (أ ش أ)

ذكر مصدر أمنى عراقى اليوم الثلاثاء، أن ضابطا وعنصرا بالشرطة الاتحادية أصيبا بتفجير فى إحدى القرى جنوب محافظة كركوك.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز ) ـ أن عبوة ناسفة انفجرت فى دورية للشرطة الاتحادية فى قرية غيدة التابعة لقضاء داقوق ٣٥ كم جنوبى كركوك، ما اسفر عن إصابة ضابط برتبة ملازم وعنصر بالشرطة منسوبين للفرقة الخامسة.

يذكر أن مناطق جنوبى كركوك وغربها تشهد بين فترة وأخرى نشاطا لفلول تنظيم "داعش" الهاربة فى ظل قرب انطلاق عملية لملاحقة الهاربين من عناصر التنظيم فى مناطق جنوبى كركوك وشرق قضائى الطوز وداقوق.