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الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:39 م
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محافظ القاهرة يوقع مذكرة تفاهم لحماية الأطفال من العنف

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:56 م
محافظ القاهرة يوقع مذكرة تفاهم لحماية الأطفال من العنف المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمود فخرى
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وقع منذ قليل، المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، مذكرة تفاهم مع منظمة بلان انترناشيونال ايجيبت لحماية وتعزيز حقوق الأطفال والفئات المهمشة وتحقيق تنمية مجتمعية لهم.
 
وقال محافظ القاهرة، إن مذكرة التفاهم تهدف لتعزيز التعاون مع محافظة القاهرة فى المجالات التى تعمل بها ومنها تحسين جودة التعليم ورعاية الطفولة المبكرة والتمكين الاقتصادى للشباب والفتيات والسيدات وحماية الأفراد المهمشين والأكثر عرضة للخطر من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة ، على أن توفر المؤسسة المصادر المالية والفنية المتاحة وتقدم المحافظة الدعم الفنى والإشرافى لضمان جودة تطبيق البرامج التنموية وكذلك المشاركه بكوادر بشرية والأماكن المتاحة لتنفيذ الأنشطة.

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