محافظ القاهرة: يجب التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لحماية الأطفال

كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمود فخرى

وقع المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة ومدثر صديقى، المدير القطرى لمنظمة بلان انترناشيونال ايجيبت مذكرة تفاهم بين المحافظة ومؤسسة بلان لحماية وتعزيز حقوق الأطفال، والفئات المهمشة وتحقيق تنمية مجتمعية لهم.

وتعد مؤسسة بلان انترناشيونال من أقدم المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق وتنمية الأطفال وتعمل في 55 دولة نامية ويغطي عملها في مصر 9 محافظات منها الجيزة والإسكندرية والبحيرة ودمياط وأسيوط وسوهاج وقنا.

وعبر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة بلان إنترناشونال ايجيبت لحماية وتعزيز حقوق الأطفال والفئات المهمشة، قائلا: أنا سعيد بهذا التعاون، ونحن كمحافظة القاهرة معنيين بالاهتمام بالطفولة والمحافظة جاذبة للسكان ومن ضمن السكان الأطفال ويحتاج هؤلاء آلى رعاية خاصة ورغم توفير الدولة لذلك إلا أنه لابد من التعاون مع الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولى والمجتمع المدنى بشكل عام لتقديم الدعم بكل أشكاله.

وأضاف المحافظ خلال توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة بلان إنترناشيونال إيجيبت لحماية وتعزيز حقوق الأطفال والفئات المهمشة وتحقيق تنمية مجتمعية لهم، أن الاتفاق سيكون بداية قوية وسيكون له تأثير إيجابى للجان حماية الطفل بالأحياء، وسيشعرهم بالتعزيز، ونأمل بمزيد من التعاون مع هيئة بلان إنترناشونال خاصة أنها مؤسسة تحظى بخبرة وثقة كبيرة.

حضر توقيع البروتوكول اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، ومدثر صدقى، مدير هيئة بلان إنترناشونال ايجيبت، وعدد من قيادات المحافظة ومسئولى الهيئة.