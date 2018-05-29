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بداخلها بضائع تقدر بمليون وأربعمائة ألف جنيه..

مباحث الأموال العامة بالإسكندرية تضبط متهمين بالاستيلاء على محلين تجاريين

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:24 ص
مباحث الأموال العامة بالإسكندرية تضبط متهمين بالاستيلاء على محلين تجاريين استيلاء على محل تجارى - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، منذ قليل، من ضبط متهمين بالاستيلاء على محلين تجاريين، بداخلهما بضائع تقدر قيمتهما بمليون وأربعمائة ألف جنيه.

 

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الاسكندرية إخطارا من رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد بلاغ من المحامى ص. ع. ع. 58 سنة مقيم دائرة قسم شرطة المنشية وكيلاً عن المدعو ا ال م ضد كلاً من ص ع ع 46 سنة مهندس كهرباء مقيم دائرة قسم سيدى جابر " تم ضبطه"، س م ع 30 سنة حاصل على دبلوم تجارة مقيم دائرة قسم ثان المنتزه "تم ضبطه "، ط ا ع 44 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان العامرية المطلوب ضبطه فى القضية إدارى قسم العطارين ( تزوير) "هارب" لقيامهم بالاستيلاء على المحلين المملوكين لموكله الكائنين بشارع محمد بن طاهر دائرة قسم أول المنتزه ومحتوياتهما من بضائع تقدر قيمتهما بمبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه باستخدام مستندات مُصطنعة تُفيد ملكيتهم لهما على خلاف الحقيقة.

 

 توصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام المتحرى عنهم باصطناع بطاقة رقم قومى باسم وبيانات المالك الأصلى للعقار، وتمكنوا من استخدامها فى تحرير عقود بيع صورية فيما بينهم تُثبت على خلاف الحقيقة ملكيتهم للمحلين.

 

أضافت التحريات قيام الأول باصطناع توكيل رسمى عام مُثبت به بيانات وهمية لأحد المحامين يفيد على خلاف الحقيقة أنه وكيلاً عن المالك الأصلى للعقار واستخدامه بالحصول على أحكام قضائية تُثبت مشروعية ملكيتهم للمحلين.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثانى وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعه وتحرر المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وجار العرض على النيابة.


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