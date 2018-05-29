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ماكرون يجتمع فى الإليزيه مع الاطراف الأربعة الرئيسيين بالنزاع الليبى

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:16 ص
ماكرون يجتمع فى الإليزيه مع الاطراف الأربعة الرئيسيين بالنزاع الليبى إيمانويل ماكرون
(أ ف ب)
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بدأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اجتماعا، اليوم الثلاثاء، فى الإليزيه مع الأطراف الأربعة الرئيسيين فى النزاع الليبى على أمل تنظيم انتخابات واخراج البلاد من الازمة بعد سبع سنوات على سقوط معمر القذافى، بحسب ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس.

وكان وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان فى استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة فايز السراج والرجل القوى فى الشرق الليبى المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان الذى يتخذ مقرا فى طبرق (شرق) ولا يعترف بحكومة الوفاق الوطنى عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة المتمركز فى طرابلس خالد المشرى.

 


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