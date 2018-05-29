لافروف: على كوريا الشمالية وبلدان المنطقة تقديم ضمانات للسلام

موسكو (أ ش أ)

صرح وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، بأن الضمانات الأمنية يجب أن تقدم من قبل كوريا الشمالية وجميع بلدان المنطقة، لتصبح منطقة سلام.

وقال لافروف - فى تصريح نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الثلاثاء، إن موسكو "مهتمة بحل الأزمة فى أقرب وقت ممكن من خلال نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وتوفير الضمانات الأمنية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجميع الدول فى هذه المنطقة المهمة من العالم، التى يجب أن تتحول إلى منطقة سلام واستقرار وأمان لجميع الدول الواقعة شمال شرقى آسيا".

جدير بالذكر أن الوضع فى شبه الجزيرة الكورية كان من ضمن الموضوعات التى تطرق إليها وزير الخارجية الروسى خلال لقائه مع نظيره البيلاروسى، ملاديمير ماكيى، فى مينسك.