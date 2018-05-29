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كوريا الجنوبية: المناورات العسكرية مع أمريكا هى تدريبات سنوية ذات طابع دفاعى

الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:29 ص
كوريا الجنوبية: المناورات العسكرية مع أمريكا هى تدريبات سنوية ذات طابع دفاعى رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن
سول (أ ش أ)
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أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنه فيما يتعلق بمزاعم كوريا الشمالية لوقف المناورات العسكرية المشتركة بين القوتين الكورية الجنوبية والأمريكية المعروفة باسم (أولجى) لحماة الحرية، فإنها مناورات سنوية ذات طابع دفاعى.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قوله - ردا على حث الشمال على وقف المناورات العسكرية - "لم تتم مناقشة هذه المسألة بين الجانبين الكورى الجنوبى والأمريكى، ونعلم أن المناورات ستقام بدون تغيير معين لأنها مناورات سنوية ظلت تجرى كتدريبات دفاعية".

وحول إمكانية تقليص حجم المناورات، قال المتحدث "إن الوزارة ستحافظ على مستواها الحالي، لافتة إلى عدم وجود خطة لتقليص حجمها".

وكانت صحيفة (رودونج) الكورية الشمالية المتحدثة باسم حزب العمال الحاكم قد حثت الولايات المتحدة على وقف المناورات العسكرية المشتركة بين القوتين الكورية الجنوبية والأمريكية ووصفتها بأنها "بروفة لهجوم استباقي" وشن الحرب الشاملة ضد بلادها، وأنها تشكل مصدرا يدمر السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية.

 


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