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قيادى بالجهاد الإسلامى: اتصالات مصرية لتطويق التصعيد الإسرائيلى فى غزة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:01 م
قيادى بالجهاد الإسلامى: اتصالات مصرية لتطويق التصعيد الإسرائيلى فى غزة حركة الجهاد الإسلامى ـ أرشيفية
كتب أحمد جمعة
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قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامى فى  فلسطين أحمد المدلل مساء اليوم الثلاثاء، إنّ هناك اتصالات مصرية لتطويق الاحداث الميدانية والتصعيد الإسرائيلى فى قطاع غزة.

 

وأضاف المدلل فى تصريحاتٍ صحفية، إنّه من السابق لأوانه الحديث ان كانت هذه الاتصالات قد أسفرت عن نتائج، مشيراً "نحن قلنا اذا كان هناك عدوان سيكون هناك رد".

 

وأوضح،  أنّ حركة الجهاد الاسلامي وفصائل المقاوم حذروا الاحتلال من الاستمرار فى العدوان ضد أبناء الشعب الفلسطيني، قائلا":عندما زادت حدة العدوان وزادت فاتورة الحساب قررت المقاومة الرد على هذه الجرائم".

 

ووصف المدلل رد المقاوم بأنه رد مشروع "وأنه لا يمكن السكوت على جرائم الإحتلال المتكرر ضد الشعب الفلسطيني الذي خاض نضال سلمي جماهير بدون استخدام أدوات قتالية إلى جانب استهدافه إلى المرابطين في نقاط الرصد على حدود غزة."

 

وأشار إلى، أنّ هذا التصعيد لا يمكن ان يستمر ولا بد من ردع جرائم الاحتلال الاسرائيلى والمقاومة لن تبقى مكتوفة الايدي".

 

ويشهد قطاع غزة خلال الساعات الماضية تصعيدا اسرائيليا غير مبررا، وسط تلويح من حركتى حماس والجهاد الإسلامى بالرد على التصعيد العسكرى الإسرائيلى.

 


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