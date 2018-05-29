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الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:22 م
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قائد القوات المشتركة للتحالف العربى يتفقد الوحدات بمنطقة العمليات باليمن

الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:32 م
قائد القوات المشتركة للتحالف العربى يتفقد الوحدات بمنطقة العمليات باليمن قائد القوات المشتركة للتحالف يتفقد الوحدات بمنطقة العمليات باليمن
كتبت ايمان حنا
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تفقد قائد القوات المشتركة للتحالف  الفريق الركن الأمير فهد بن تركى بن عبد العزيز اليوم الوحدات بمنطقة العمليات العسكرية باليمن واطمأن بنفسه على أوضاع الجنود، وعقب تحرر مدينة ميدى بمحافظة حجة  بداخل اليمن حرص على التواجد مع الجنود ومشاركتهم  فرحتهم. 
 

وكان الأمير فهد قد أكد فى تصريحات سابقة له أن ساعة الحسم في اليمن اقتربت رغم اتساع رقعة المعركة وعدم التزام الحوثيين بأي أخلاقيات أو قوانين.

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وقال الفريق الركن إن العمل العسكرى مازال مستمرا لتحقيق الهدف الاستراتيجى، مضيفا "هذه هى الحرب والعدو أمامنا يحاول أن يجدد أساليبه باستمرار وهو مدعوم إقليميا من النظام الإيرانى ومن حزب الله ومن منظمات أخرى، ليس فقط في مجال التسليح، ولكن أيضا في مجال التقنية وفي مجال الخبرات التكتيكية والعملياتية وفي مجالات التخطيط بأكملها".

 

وقد حقق الجيش اليمنى مدعوما بتحالف دعم الشرعية انتصارات متتالية هذه الأيام حتى أصبح على مشارف الحديدة .

 


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اليمن

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