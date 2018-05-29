فيديو.. الداخلية البلجيكية تكشف تفاصيل هجوم لييج ومقتل شرطيين

قالت وزارة الداخلية البلجيكية فى أول تعليق لها على الهجوم الذى وقع منذ قليل فى مدينة لييج البلجيكية، إن الواقعة بدأت فى العاشرة والنصف، عندما دخل رجل إلى مدرسة الواحة فى لييج وأطلق النيران وعند تدخل أفراد من الشرطة كانوا بالقرب من المدرسة أطلق النار عليهم مما أدى إلى مقتل شرطيين.

ووفقا لبيان الداخلية، حاول المتهم الهروب متخذا سيدة كانت بالمدرسة كرهينة لتسهيل عملية فراره، ولكنه لم ينجح وتم اعتقاله، وحتى الآن لم يتم تحديد إذا كان إرهابى أم لا.