فولكسفاجن تستدعى 132 ألف سيارة فى روسيا

رويترز

قالت هيئة المعايير الروسية إنها تلقت إخطارا عن استدعاء طوعى لعدد 132 ألفا و605 سيارات فولكسفاجن بولو سيدان وسكودا رابيد بيعت منذ 2016.

وأوضحت الهيئة أن الاستدعاء يتعلق بمشكلة محتملة فى حلقة القطر بالسيارات.

وأجرى فولكسفاجن، أكبر شركة صناعة سيارات فى العالم، محادثات لتأسيس مشروع مشترك مع ديدى تشو شينج الصينية لإدارة جزء من أسطول الشركة المتخصصة فى خدمة حجز سيارات الأجرة والمساعدة فى تطوير سيارات "مخصصة" لخدمات ديدى.

وقال مسؤول تنفيذى كبير لدى فولكسفاجن إنه فى إطار الاتفاق بين فولكسفاجن وأكبر شركة لتطبيقات خدمات نقل الركاب فى الصين، والذى من المتوقع توقيعه فى أوائل الشهر القادم، فإن شركة صناعة السيارات الألمانية ستدير بشكل مبدئى أسطولا من حوالى 100 ألف سيارة جديدة لديدي، سيكون ثلثاها من سيارات مجموعة فولسكفاجن.