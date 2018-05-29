غدًا.. أولى طائرات الجسر الجوى الكويتى تتوجه إلى سقطرى باليمن

الكويت (أ ش أ)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتى توجُّه أولى طائرات الجسر الإغاثى، غدًا الأربعاء، إلى مطار جزيرة سقطرى اليمنية؛ لمساعدة المتضررين جراء إعصار ماكونو.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إن طائرات الجسر الجوى ستحمل على متنها طرودًا غذائية وبطانيات، إضافة إلى فريق تطوعى من الجمعية للإشراف على توزيع هذه المواد فى سقطرى، لافتًا إلى أن طائرة غدًا الأربعاء تعتبر مجرد بداية لجسر جوى سيتواصل خلال الأيام المقبلة عبر عدد من الطائرات المحملة بالمساعدات الإغاثية.

وأشار الساير إلى أن الجمعية بادرت بإرسال مساعدات إغاثية، وتم توزيعها بالفعل على النازحين فى أرخبيل سقطرى، تلبية للنداء الذى أطلقته الحكومة اليمنية إثر إعصار ماكونو، مؤكدًا أن جمعية الهلال الأحمر الكويتى تحمل على عاتقها إرسال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء فى اليمن بصورة عاجلة.

وأضاف الساير أن إرسال هذه الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية يجسد تضامن الشعب الكويتى مع الأشقاء فى اليمن، والإسهام فى تخفيف معاناة المنكوبين.

كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضى أرخبيل سقطرى محافظة منكوبة، عقب الأضرار الكبيرة التى خلفها إعصار ماكونو، إذ تسبب فى مقتل خمسة أشخاص، وفقدان أكثر من 40 شخصًا آخرين، فضلًا عن غرق وجنوح سبع سفن، بالإضافة إلى ما سببه الإعصار من انقطاع للاتصالات مع أغلب مناطق الجزيرة.