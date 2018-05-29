عمومية الشرقية للدخان توافق على زيادة رأس المال المدفوع لـ2.25 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية للدخان ايسترن كومبانى، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية وبحضور المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان على قرارات بشأن زيادة رأس المال ، حيث وافق الجمعية على زيادة رأس المال المدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 2.25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه بواقع نصف سهم مجانى لكل سهم أصلى.

ووافقت الجمعية على أن يكون التمويل عن طريق الاحتياطى القانونى بمبلغ 500 مليون جنيه و250 مليون جنيه من الاحتياطيات الأخرى.

من جانبه، قال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة إن الشركة تسير بخطوات قوية وحققت أرباحا بلغت 3.4 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضى، وإنها تحافظ فى الوقت نفسه على حقوق المساهمين.

كما عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية للدخان ، ايسترن كومبانى برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية، وبحضور المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية، لمناقشة عددا من البنود.

ووافقت الجمعية العادية على استخدام الاحتياطى النظامى إلى أرباح قابلة للتوزيع.

كما وافقت الجمعية على حساب توزيع الأرباح 10 جنيهات لكل سهم خصما من الاحتياطات مع توزيع نصف سهم مجانى. جدير بالذكر انه سيتم طرح حصة 4٪ اضافية من الشركة بالبورصة.