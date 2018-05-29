video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 07:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"عمليات ديالى": انفجار بعقوبة كان بعيدا عن المدرسة.. وحصيلة الضحايا لم تتغير

الثلاثاء، 29 مايو 2018 06:25 م
"عمليات ديالى": انفجار بعقوبة كان بعيدا عن المدرسة.. وحصيلة الضحايا لم تتغير الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

نفت قيادة عمليات ديالى اليوم الثلاثاء، انفجار العبوة الناسفة بسوق ب‍عقوبة قرب مدرسة، موكدة أن حصيلة ضحايا الانفجار نهائية دون تغير.

وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى، لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن قيادة العمليات تنفى ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بأن انفجار العبوة الناسفة فى سوق بعقوبة، تم عند بوابة مدرسة أو قربها، لافتا إلى أن الانفجار كان بعيدا عن المدرسة وقرب إحدى المحال.

وأضاف أن الحصيلة النهائية لضحايا انفجار سوق بعقوبة بلغت قتيلا و10 جرحى، ولم تشهد أى تغير، مؤكدا أن الحديث عن حصيلة أخرى غير دقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة العراقية: مقتل مدنى فى هجوم مسلح شرقى بغداد

الشرطة العراقية: إصابة 3 مدنيين جراء انفجار قرب سوق شعبية جنوب بغداد

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الشرطه العراقيه




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة