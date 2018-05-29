"عمليات ديالى": انفجار بعقوبة كان بعيدا عن المدرسة.. وحصيلة الضحايا لم تتغير

بغداد (أ ش أ)

نفت قيادة عمليات ديالى اليوم الثلاثاء، انفجار العبوة الناسفة بسوق ب‍عقوبة قرب مدرسة، موكدة أن حصيلة ضحايا الانفجار نهائية دون تغير.

وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى، لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن قيادة العمليات تنفى ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بأن انفجار العبوة الناسفة فى سوق بعقوبة، تم عند بوابة مدرسة أو قربها، لافتا إلى أن الانفجار كان بعيدا عن المدرسة وقرب إحدى المحال.

وأضاف أن الحصيلة النهائية لضحايا انفجار سوق بعقوبة بلغت قتيلا و10 جرحى، ولم تشهد أى تغير، مؤكدا أن الحديث عن حصيلة أخرى غير دقيق.