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عسكرى أمريكى: منتحرو الجيش بعد حرب العراق أكثر ممن سقطوا بميدان القتال

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:05 ص
عسكرى أمريكى: منتحرو الجيش بعد حرب العراق أكثر ممن سقطوا بميدان القتال عناصر من الجيش الأمريكى
بوسطن أ ش أ
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اعترف البريجيدير جنرال الأمريكى المتقاعد جاك هاموند بأنه إبان خدمته العسكرية كان تحت قيادته جنود أمريكيون فى عمليات بكل من العراق وأفغانستان ، وأنه فقد الكثير من هؤلاء الجنود جرّاء الانتحار أكثر ممن سقطوا فى ميدان القتال.

وفى مقال نشرته صحيفة (بوسطن جلوب) الأمريكية قال هاموند إن نبأ انتحار جنوده قد يكون صادمًا ، ولكنه تساءل عمّن يعرف مقاتلًا أمريكيًا خاض حربًا فى العراق أو أفغانستان ولم يحاول الإنتحار.

ونبه هاموند إلى أن أعداد هؤلاء المنتحرين - التى وصلت فى يوم واحد إلى 20 منتحرًا - تُضاف إلى حصيلة القتلى الأمريكيين فى حربى العراق وأفغانستان البالغة سبعة آلاف مقاتل.

وشدد البريجيدير جنرال الأمريكى على أن ما يدفعه إلى الاكتئاب هو قصص انتحار هؤلاء الجنود ؛ فمنهم مَن ذهب إلى بيته وارتدى زيه العسكرية ثم علّق نفسه فى مشنقة ؛ ومنهم من تمدد على قضيب قطار كاتبًا رسالة وداع ؛ ومنهم من اختار عمود التليفون ليرتطم به بسيارته فى محاولة لتمويه الإنتحار ؛ ومنهم من إستأجر غرفة فى فندق بمفرده وهناك أطلق الرصاص على رأسه.

 


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