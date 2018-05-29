عسكرى أمريكى: منتحرو الجيش بعد حرب العراق أكثر ممن سقطوا بميدان القتال

بوسطن أ ش أ

اعترف البريجيدير جنرال الأمريكى المتقاعد جاك هاموند بأنه إبان خدمته العسكرية كان تحت قيادته جنود أمريكيون فى عمليات بكل من العراق وأفغانستان ، وأنه فقد الكثير من هؤلاء الجنود جرّاء الانتحار أكثر ممن سقطوا فى ميدان القتال.

وفى مقال نشرته صحيفة (بوسطن جلوب) الأمريكية قال هاموند إن نبأ انتحار جنوده قد يكون صادمًا ، ولكنه تساءل عمّن يعرف مقاتلًا أمريكيًا خاض حربًا فى العراق أو أفغانستان ولم يحاول الإنتحار.

ونبه هاموند إلى أن أعداد هؤلاء المنتحرين - التى وصلت فى يوم واحد إلى 20 منتحرًا - تُضاف إلى حصيلة القتلى الأمريكيين فى حربى العراق وأفغانستان البالغة سبعة آلاف مقاتل.

وشدد البريجيدير جنرال الأمريكى على أن ما يدفعه إلى الاكتئاب هو قصص انتحار هؤلاء الجنود ؛ فمنهم مَن ذهب إلى بيته وارتدى زيه العسكرية ثم علّق نفسه فى مشنقة ؛ ومنهم من تمدد على قضيب قطار كاتبًا رسالة وداع ؛ ومنهم من اختار عمود التليفون ليرتطم به بسيارته فى محاولة لتمويه الإنتحار ؛ ومنهم من إستأجر غرفة فى فندق بمفرده وهناك أطلق الرصاص على رأسه.