عريقات: ملف التوجه لمحكمة العدل الدولية سيكون جاهزا خلال أيام

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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن القيادة بصدد التوجه لمحكمة العدل الدولية بشأن إعلان الإدارة الأمريكة حول القدس، وأن الملف سيكون جاهزا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عريقات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن من ضمن توصيات اللجنة المشكلة لتنفيذ قرارات المجلس الوطنى خلق آليات لتحديد العلاقات مع إسرائيل، وهذا البند ما زال قيد البحث من كل جوانبه.



وأعرب عن أمله بأن تكون كل الأفكار حوله تبلورت لإقرارها فى اجتماع التنفيذية المقبل دون تحديد موعد دقيق له.



وأوضح عريقات أن اللجنة المشكلة من الرئيس ستعقد اجتماعها السادس لإيجاد آليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطنى والمركزى الأحد المقبل.



وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية والأوضاع فى غزة، بين عريقات أن هناك لجنة متخصصة تشكلت لبحث هذين الملفين لترتيب البيت الداخلي.