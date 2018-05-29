طبيب الجاسوس الروسى المسمم: لم نتوقع نجاة سكريبال وابنته

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الطبيب الاستشارى الذى عالج الجاسوس الروسي السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا ، بعد تعرضهما لغاز الأعصاب "نوفيشوك"، لم يعتقد في البداية أنهما سيبقيان على قيد الحياة.

وقد وصف الموظفون في مستشفى مقاطعة ساليسبري الوضع غير العادي الذي واجهوه عندما تم إحضار آل سكريبال للحصول على الرعاية في حالات الطوارئ بعد العثور عليهما فاقدى الوعي على مقعد في البلدة بعد محاولة اغتيالهم في 4 مارس.

وقال الأطباء إنهم لا يعرفون الحالة الصحية المتوقعة للاثنين على المدى البعيد.

وقال الدكتور ستيفن جوكس ، استشارى العناية المركزة ، لبرنامج "نيوز نايت" فى هيئة الإذاعة البريطانية في مقابلة اليوم الثلاثاء: "عندما علمنا أولاً أن هذا كان عامل أعصاب ، كنا نتوقع ألا يبقوا على قيد الحياة. ورغم أننا كنا سنستخدم أفضل علاجاتنا لضمان حصولهما على أفضل رعاية سريرية. لكن كل الأدلة كانت تشير إلى أنهما لن ينجيا ".