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طارق الملا ووزير الاستثمار البريطانى يبحثان زيادة الاستثمارات فى البترول والغاز

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:01 م
طارق الملا ووزير الاستثمار البريطانى يبحثان زيادة الاستثمارات فى البترول والغاز وزير البترول فى لقاء الوزير البريطانى
كتب : أحمد أبو حجر
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استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جراهام ستيوارت وزير الاستثمار البريطانى الذى يزور القاهرة حالياً بحضور السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن والوفد المرافق، حيث تم عقد جلسة مباحثات مشتركة تناولت سبل الاستمرار فى دعم وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين فى مجال البترول والغاز وتعزيز علاقات التعاون فى هذا المجال الواعد من خلال تحفيز الشركات البريطانية العاملة فى مصر على التوسع فى ضخ الاستثمارات فى المشروعات البترولية الكبرى ودخول شركات جديدة فى السوق المصرية لاستثمار الفرص الجيدة فى قطاع البترول.

 

وأكد طارق الملا أن اللقاء شهد استعراضا للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية، والتى أسهمت فى خلق مناخ جاذب للاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد خاصة مع إقرار بعض التشريعات لجذب المستثمرين وتحفيزهم وفى مقدمتها قانونى الاستثمار وتنظيم أنشطة سوق الغاز.

 

وأضاف وزير البترول أنه تم خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتشجيع استثمارات الشركات البريطانية فى أنشطة البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول باعتبارها لاعبا رئيسيا فى هذا النشاط فى مصر وساهمت من خلال شراكتها الاقتصادية المتميزة مع قطاع البترول فى تحقيق العديد من قصص النجاح فى اكتشاف وتنمية العديد من الحقول الكبرى بالبحر المتوسط وخليج السويس ومساهمتها فى استراتيجية تنمية موارد مصر من البترول والغاز لافتاً إلى أن الشراكة المتميزة والعلاقات الاقتصادية التاريخية التى تربط قطاع البترول بالشركات البريطانية تمثل حافزا قويا لدعم التعاون بين الجانبين فى المشروعات القائمة والدخول فى مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة فى ظل الفرص المتاحة للعمل فى مناطق بترولية يتم طرحها من خلال مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز، ودعا الملا الشركات البريطانية للاستثمار فى هذه المشروعات والمناطق الواعدة.

 

وبحث الجانبان فرص الاستثمار فى مجالات صناعة البتروكيماويات ومشروعات تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية للبترول والغاز، والتى تمثل مجالات واعدة للاستثمار أمام الشركات البريطانية، كما تطرق اللقاء إلى استعراض استراتيجية قطاع البترول لتنفيذ مشروع مصر القومى الطموح للتحول إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول وما يمكن أن يثمر عنه من فرص للشراكة ودفع التعاون الاقتصادى بين البلدين.

 

كما استعرض الملا خلال اللقاء برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول فى إطار مسايرة القطاع للمتغيرات العالمية وتحسين الأداء.

 

ومن جانبه أكد وزير الاستثمار البريطانى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين مشيدا بالنتائج التى تحققت على الصعيد الاقتصادى فى مصر بعد تنفيذ حزمة من الإصلاحات المهمة مشيراً إلى اهتمام بلاده بتشجيع الشركات البريطانية على دعم استثماراتها القائمة فى مجال البترول والغاز فى مصر والتى تعد أحد المقاصد الاستثمارية الواعدة فى هذه الصناعة خاصة بعد تحقيقها لاكتشافات مهمة خلال السنوات الأخيرة.

 


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