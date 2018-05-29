ضبط 61 قضية سلاح نارى ومواد مخدرة في حملة لأمن الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة 61 قضية سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة، ونفذت 320 حكما قضائيا، خلال حملة أمنية بالجيزة.

كما أسفرت الحملة التي استهدفت قطاع جنوب الجيزة ومدينة 6 أكتوبر، ومناطق بولاق الدكرور والشيخ زايد وإمبابة والمنطقة الأثرية بالهرم، عن تحرير 107 قضية تموينية، ضبط بها لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إزالة 530 حالة تعدي وإشغال طريق، وتنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.