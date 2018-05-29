ضبط فلاح بحوزته بندقية خرطوش وعاطل مطلوب فى قضية ضرب بقطور فى الغربية

تمكن الرائد محمد النحراوى رئيس مباحث مركز قطور بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والمقدم أحمد العايدى مفتش مباحث مركزى طنطا وقطور، من ضبط فلاح مقيم قرية أبشواى الملق بحوزته بندقية خرطوش محلى الصنع، وعاطل مقيم قرية سمتاى مطلوب فى قضية ضرب.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهمين "ع.ح"، 55 سنة، فلاح، وبحوزته بندقية خرطوش محلى الصنع، وضبط المتهم "ع و ا" 44 سنة، عاطل، مطلوب ضبطه فى القضية 2132 جنح مركز قطور ضرب، وتم إحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.