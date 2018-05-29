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ضبط عاطل بحوزته 108 لفافة هيروين بطنطا

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:38 م
ضبط عاطل بحوزته 108 لفافة هيروين بطنطا اللواء طارق حسونة
الغربية – عادل ضرة
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تمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث مركز طنطا، بإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا مقيم قرية شبرا النملة، وبحوزته 108 لفافة هيروين بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز طنطا، بضبط المتهم جمال عبد المجيد شكر 26 سنة اطل سبق اتهامه فى 3 قضايا سلاح ناري وتبديد وسرقة وبحوزته 108 لفافة هيروين بقصد الاتجار ومبلغ مالى، تحرر المحضر 25432 جنايات مركز طنطا، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


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