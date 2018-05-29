صور.. عميد "بيطرى" جامعة القاهرة: إجراء عمليات تطوير شاملة لمبنى الكلية

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد العامرى، عميد كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، نقيب الأطباء البيطريين، إن الكلية تجرى عمليات تطوير شاملة لتطوير أماكن الدراسة وإتاحة وسائل أفضل للتعليم للطلاب، حيث تم تقسيم الكلية إلى ثلاث مناطق " ترفيهية، تعليمية، تقديم الخدمة الطبية"، لافتا إلى أنه جارى العمل على إنشاء منطقة ترفيهية دون تحمل الكلية لنفقات ذلك.

وأوضح العامرى، لـ"اليوم السابع"، أن أحد خريجى الكلية قرر تحمل كافة تكلفة تطوير مدرج 5 بالكلية، بتكلفة تقترب من 2 مليون جنيه، دون تحمل الجامعة أو الكلية، أى نفقات، بالإضافة إلى تطوير قاعة السمينار 1 ، والتى من المقرر وضع "البوديوم" الجديد و جلسة المحكمين، ليتم افتتاحها، مشيرا إلى أنه تم تطوير مسجد الكلية للطلاب على نفقة أحد أساتذة الكلية.

ووجه عميد كلية الطب البيطرى، الشكر لوكيل لقطاع خدمة المجتمع الكلية الدكتور محمد الهادى، لبذله جهودا مضنية من أجل تطوير الكلية، لافتا إلى أن عمليات التطوير تشمل أيضا مبنى قسم الكيمياء بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة من صبات خرسانية لتطوير داخلى بما فى ذلك شبكة المياه و شبكة الصرف والكهرباء، موضحا أن هذا المبنى هو أقدم مبنى بالكلية، موجها الشكر لإدارة الجامعة لتدخلها لإنقاذ المبنى.