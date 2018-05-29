video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 12:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. عرض أكبر لؤلؤة من المياه العذبة فى العالم بمزاد فى لاهاى

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:20 م
صور.. عرض أكبر لؤلؤة من المياه العذبة فى العالم بمزاد فى لاهاى لؤلؤة من المياه العذبة
رويترز - تصوير وكالات
إضافة تعليق

تُعرض أكبر لؤلؤة من المياه العذبة فى العالم فى مزاد يوم الخميس القادم فى لاهاى بهولندا.

ويطلق على اللؤلؤة اسم (الأسد النائم) بسبب شكلها غير المنتظم.

ويقول البائعون وهم مجموعة تجارية اسمها جمعية أمستردام للؤلؤ إن منشأ اللؤلؤة هو الصين وإنها كانت فى يوم من الأيام مملوكة لإمبراطورة روسيا الراحلة كاترين الثانية.

وسيكون مزاد يوم الخميس هو المرة الأولى التى تباع فيه اللؤلؤة منذ 240 عاما وتقدر قيمتها بين 340 ألفا و540 ألف يورو.

ويقول خبير اللآلئ هانكو زفان إن اللؤلؤة فريدة من نوعها لأنها تشكلت بالكامل بفعل عوامل الطبيعة دون أى تدخل بشري. وتشير إحدى أقدم الوثائق عن اللؤلؤة فى أرشيف مدينة أمستردام إلى أنها تزن 578 قيراطا.

أكبر لؤلؤة من المياه العذبة
أكبر لؤلؤة من المياه العذبة

 

جانب من اللؤلؤة
جانب من اللؤلؤة

 

لؤلؤة
لؤلؤة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اللؤلؤ يليق بك.. اكسسوارات على طريقة الملكات والأميرات

لؤلؤة

المياه العذبة

أخبار العالم اليوم

لاهاى

هولندا




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة