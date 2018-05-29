صور.. بدء امتحانات الثانوية الأزهرية بمادتى الفقه والديناميكا للقسم العلمى

كتب ــ لؤى على - تصوير أشرف فوزى

بدأت منذ قليل، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان فى مادتى: الفقه والديناميكا "للنظام الحديث، و"الميكانيكا" للنظام القديم.

وفى إطار توجيهات فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتوفير كافة المقومات التى تؤدى لنجاح الامتحانات وخروجها على الوجه المطلوب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات، أعلنت مشيخة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، الطوارئ الكاملة، حيث شكلا غرف عمليات لتلقى الشكاوى والعمل على حلها فورا، وكذا تشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة الامتحانات.