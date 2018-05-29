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الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:46 م
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صور.. الهنود يواصلون التظاهر احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين والسولار

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:25 م
صور.. الهنود يواصلون التظاهر احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين والسولار الهنود يواصلون التظاهر احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين والسولار
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب )
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واصل العشرات من المواطنين الهنود اليوم الثلاثاء، التظاهر احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين والديزل فى مومباى، مؤكدين أن الأمر وصل إلى مستوى قياسى.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعا فى الآونة الأخيرة، حيث يذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين فى الهند ارتفع إلى 4.6% خلال شهر أبريل الماضى مقارنة مع نفس الشهر من العام 2017، فيما يشير مؤشر الأسعار النهائى قبل مراجعة السياسات النقدية لبنك الاحتياطى الهندى فى يونيو المقبل، إلى المخاوف المتعلقة بأسعار النفط المرتفعة والتى ستتفاقم مع التضخم فى الهند.

ويعود الارتفاع فى أسعار الوقود بالهند إلى توجهات الحكومة الهندية لتحرير أسعار البنزين من أجل تخفيف أعباء الدعم، حيث قفزت فاتورة دعم الوقود إلى 9.6 مليار دولار خلال العام المنتهى فى الحادى والثلاثين من مارس 2014، وبعد ذلك بـ7 أشهر، تم إلغاء دعم الوقود كليًا، وتراجعت فاتورته من على كاهل الحكومة والشركات الحكومية للطاقة التى كانت تبيع الوقود والخام لتجار التجزئة بخصومات، وأدى ذلك إلى زيادة وتيرة الاقتراض من جانب شركات حكومية لسد الفجوة بين أسعار بيع الوقود والتكلفة الفعلية لإنتاجه.

مظاهرات الهند
مظاهرات الهند

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

احتجاجات الهند
احتجاجات الهند

 


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