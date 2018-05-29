صور.. أمطار غزيرة تضرب ألمانيا وسقوط عدد كبير من الأشجار

كتب محمد جمال - تصوير رويترز و أ ف ب

شهدت ألمانيا، اليوم الثلاثاء أمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى سقوط عدد كبير من الأشجار، مما خلفت أضرار كبير على السيارات والممتلكات الشخصية.

كما أدت أيضا تساقط الأمطار إلى وجود تجمعات كبيرة من المياه والبرك وسط الطرقات، مما أدى إلى صعوبة فى الحركة المرورية.

ومن ناحية أخرى، قالت إدارة الأرصاد الهندية إن الأمطار الموسمية، التى تشكل نحو 70% من معدل الأمطار السنوى فى الهند، وصلت ساحل ولاية كيرالا بجنوب الهند، اليوم الثلاثاء، مما يحسن التوقعات بزيادة الإنتاج الزراعى والنمو الاقتصادى.

وقالت إدارة الأرصاد التى تديرها الدولة فى بيان "الأمطار الموسمية الجنوبية الغربية وصلت ولاية كيرالا فى الجنوب قبل ثلاثة أيام من موعدها الطبيعى".

وكانت الإدارة قالت الشهر الماضى إن الهند، التى تفتقر نصف أراضيها الزراعية لنظام ري، ستشهد على الأرجح موسم أمطار موسمية عاديا هذا العام.



أضرار بسبب الأمطار الغزيرة



أضرار مادية



المياه تغرق الشوارع



أمطار غزيرة فى ألمانيا



تضرر السيارات من سقوط الأشجار



تضرر السيارات من سقوط الأشجار



سقوط الأسقف