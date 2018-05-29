شرطة التموين تضبط 20 طن مواد غذائية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالجمالية

كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، فى ضبط مخزن بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبداخله أكثر من 20 طن مواد غذائية مجهولة المصدر قبل ترويجها، وتم إحالة المسئول عن المخزن للنيابة لمباشرة التحقيق.

وأكدت تحريات شرطة التموين، قيام "محمد.ر.م" 21 سنة، مسئول عن مخزن مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، بإدارة المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بداخل المخزن بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإستهداف المخزن، أمكن ضبطه، وعثر بداخله على ( كمية من المواد الغذائية وزنت 20,300 طن، وجميعها مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.