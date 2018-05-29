video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شرطة التموين تضبط 20 طن مواد غذائية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالجمالية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:07 م
شرطة التموين تضبط 20 طن مواد غذائية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالجمالية جانب من السلع الغذائية التى تم ضبطها
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، فى ضبط مخزن بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبداخله أكثر من 20 طن مواد غذائية مجهولة المصدر  قبل ترويجها، وتم إحالة المسئول عن المخزن للنيابة لمباشرة التحقيق.

وأكدت تحريات شرطة التموين، قيام "محمد.ر.م" 21 سنة، مسئول عن مخزن مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، بإدارة المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بداخل المخزن بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإستهداف المخزن، أمكن ضبطه، وعثر بداخله على ( كمية من المواد الغذائية وزنت 20,300 طن، وجميعها مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرطة التموين تضبط مخالفات بـ 26 مخبزا فى نهار رمضان

صور.. شرطة التموين تضبط مخزن قطع غيار سيارات مجهولة فى مدينة نصر

اخبار الحوادث

سلع غذائية

مواد غذائية

الحوادث

شرطة التموين

اخبار مصر




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة