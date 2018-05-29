س و ج.. كل ما تريد معرفته عن " يوم الذكرى" فى الولايات المتحدة الأمريكية

كتب محمد جمال

تحتفل الولايات المتحدة بالميموريال داى، أو يوم الذكرى، الذى يتم الاحتفاء فيه بالمحاربين القدامى والترحم على أرواح الجنود الذين قضوا فى الحروب العديدة التى خاضتها أمريكا فى الماضى، وتلك التى تخوضها حاليا وتلقى معارضة شعبية غير مسبوقة داخل البلاد.

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز المعلومات عن " يوم الذكرى " فى أمريكا...

س: ما هو يوم الذكرى فى الولايات المتحدة الأمريكية ؟

ج: تحتفل الولايات المتحدة بالميموريال داى، أو يوم الذكرى، فهو يوم الذى يتم الاحتفاء فيه بالمحاربين القدامى والترحم على أرواح الجنود الذين قضوا فى الحروب العديدة التى خاضتها أمريكا فى الماضى، وتلك التى تخوضها حاليا.



ذكرى ضحايا الحروب

س: متى يتم الاحتفال به من كل عام؟

يتم الاحتفال به فى 28 مايو ويستمر حتى يوم 29.

س: ما هى أهم مظاهر الاحتفال بيوم الذكرى فى أمريكا؟

تجوب مواكب الدراجات النارية الضخمة التى يقودها رجال ذوو عضلات مفتولة، لهم شوارب صفراء فاقعة ويضعون الرايات الأمريكية على رؤوسهم الحليقة، الشوارع الرئيسية للعاصمة الأمريكية واشنطن.

س: هل يعمل موظفو الدولة فى يوم الذكرى؟

تعد المناسبة عطلة رسمية داخل الولايات المتحدة لا يعمل خلالها موظفو الدولة، وتقوم خلالها العائلات بزيارة المقابر ووضع باقات الورود على قبور أحبائهم، كما أن عائلات الجنود الذين قضوا فى ساحات المعارك تتجمع عادة فى قاعات عامة، حيث تتم قراءة رسائل شوق وفخر ومحبة من أفراد العائلة قبل الذهاب إلى المقابر المجاورة لوضع أكاليل من الزهور المختلفة الألوان والأحجام على قبور الجنود.



عروض

س: ما هى أهم وأكبر مقبرة فى أمريكا يزورها المواطنون خلال الاحتفال بيوم الذكرى؟

تعد مقبرة أرلينجتون الوطنية التى تقع فى ضواحى العاصمة، واحدة من أكبر المقابر الأمريكية، حيث تضم رفات 290ألف جندى أمريكى قضوا فى مختلف الحروب التى خاضتها الولايات المتحدة، ويزورها أكثر من4 ملايين شخص سنويا.

س: هل هناك احتفاء بهذا اليوم عند جنود الجيش الأمريكى؟

أشارت استطلاعات الرأى أن تلك الاحتفالات لا تلاقى احتفاء وسعادة من الجنود ، وخاصة بعد أن ، فارق أكثر من أربعة آلاف جندى أمريكى الحياة فى معارك قال بعضهم إنهم لا يقتنعون بأسباب اندلاعها ولا بالأهداف التى تقف وراءها فى العراق.

س: متى بدأ الاحتفال بيوم الذكرى فى أمريكا ؟

إحياء يوم الذكرى بدأ بعد ثلاثة أعوام على انتهاء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، والتى عصفت بالبلاد لأربع سنوات من عام 1861 إلى عام 1865.

وتحولت المناسبة بعد الحرب العالمية الأولى من مجرد يوم لتذكر قتلى الحرب الأهلية، إلى عيد يخلد ذكرى قتلى وأسرى القوات الأمريكية فى جميع ساحات المعارك.

س: هل يختلف يوم الذكرى عن يوم تكريم أفراد القوات المسلحة الأمريكية؟

يختلف يوم المحاربين القدامى الذى يكرم كل الذين خدموا فى القوات المسلحة الأمريكية عن "يوم الذكرى" المخصص للذين قضوا فى المعارك.



عروض عسكرية



مسيرة يوم الذكرى بأمريكا