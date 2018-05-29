سوريا تتفق مع أبخازيا وأسيتيا الجنوبية على إقامة العلاقات الدبلوماسية

موسكو (أ ش أ)

اتفقت سوريا مع كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية على تبادل الاعتراف وبدء العلاقات الدبلوماسية بين دمشق والبلدين صاحبتى الاعتراف الدولى المحدود، وفقا لما أعلن مسئولين من الأطراف الثلاثة، اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس الأبخازى راؤول هاجيمبا -فى بيان اليوم الثلاثاء- "فى 29 مايو 2018، اتفقت جمهورية أبخازيا والجمهورية العربية السورية على الاعتراف المتبادل وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين من خلال سفارات، والتى تعكس كفاحهما المشترك لتطوير العلاقات فى جميع المجالات"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

ووفقا لـ"تاس"، فإن أبخازيا التى أعلنت استقلالها عن جورجيا فى 2008، لا تتمتع باعتراف دولى سوى من جانب روسيا وفنزويلا ونيكاراجوا وناورو، وهى الدول نفسها التى اعترفت بأوسيتيا الجنوبية التى أعلنت استقلالها عن جورجيا أيضا فى العام نفسه.

وأوضح هاجيمبا أن "اجتماعا ثلاثيا بين سفراء جمهورية أبخازيا والجمهورية العربية السورية وأوسيتيا الجنوبية جرى، أمس 28 مايو، فى روسيا الاتحادية، حيث نسّق السفراء نص وتاريخ البيان الصحفى وتبادلوا المذكرات ذات الصلة".

وتابع "نقدر بشكل كبير هذه الخطوة من جانب حكومة الجمهورية العربية السورية، وواثقون أن علاقاتنا ستتطور فى روح من الثقة والتعاون المتبادل".

بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية فى أوسيتيا الجنوبية الاتفاق مع الحكومة السورية على الاعتراف المتباجل وإقامة علاقات دبلوماسية أيضا.

وقالت الوزارة -فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم- "أعلنت جمهورية أوسيتيا الجنوبية والجمهورية العربية السورية إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين على مستوى السفارات من تاريخ نشر هذا البيان"، وأضاف البيان أن الجانبين يسعيان لـ"إقامة وتطوير تعاون سياسى واقتصادى وثقافى كامل النطاق".

فيما أكد مصدر فى الخارجية السورية لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" تلك الخطوة، مؤكدا أن دمشق اتفقت مع كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية على تبادل الاعتراف الدبلوماسى فيما بينها وإقامة السفارات.

ونقلت "سانا" عن المصدر قوله "تم الاتفاق بين الجمهورية العربية السورية وكل من جمهورية أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية على تبادل الاعتراف وإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفارة".