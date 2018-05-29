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الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:37 م
خالد صلاح
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سقوط 5 متهمين بحوزتهم هيروين وحشيش وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 05:19 م
سقوط 5 متهمين بحوزتهم هيروين وحشيش وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية مخدرات - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "طه.س.ر" 19 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته 10 قطع حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "شعيب.ج.م" 25 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته 33 لفافة من مخدر الهيروين وزنت حوالى 60 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ال.ا" 28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته 57 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهمة "دعاء.ا.م" 40 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز القنطرة غرب بحوزتها كمية من مخدر الهيروين وزمن حوالى 75 جرام والمتهم "محمد.ش.م" 28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته 8 قطع من مخدر الحشيش.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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