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سفير فلسطين بالقاهرة يشكر السيسى على فتح معبر رفح طوال شهر رمضان

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:33 م
سفير فلسطين بالقاهرة يشكر السيسى على فتح معبر رفح طوال شهر رمضان معبر رفح
كتب هاشم الفخرانى
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زار سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، جرحى العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة الذين وصلوا مستشفى دار الشفاء بالعباسية، وذلك على رأس وفد من مستشارى وكوادر السفارة، للاطمئنان على حالة الجرحى بحضور مدير عام المستشفى د.وائل يحيى.
 
ونقل السفير دياب اللوح، تحيات الرئيس محمود عباس للجرحى، مؤكدا حرص السفارة على خدمة أبناءها الجرحى وذويهم، وسعيها لتلبية كافة احتياجاتهم وتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم بسلام إلى فلسطين المحتلة، مؤكدا أن جراحهم ودمائهم غالية على فلسطين.
 
وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأجهزة المعنية، نظير جهودهم فى تخفيف الأعباء على أبناء شعب فلسطين فى قطاع غزة وفتح معبر رفح البرى طيلة شهر رمضان.
 
وعبرت السفارة عن جزيل شكرها وتقديرها لوزارة الصحة المصرية، ووقوفها بجانب الشعب الفلسطينى، للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وفتح أبواب المستشفيات المصرية لاستقبالهم، وتذليل كافة العقبات للتيسير على الفلسطينين حتى يتعافون ويعودون للوطن بسلام.
 
 
 
 

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