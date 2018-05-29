ريم البارودى: أحمد سعد بعتلى رسالة بعد زواجه من سمية أنهت علاقتى بخطيبى

كتب أيمن رمضان

قالت الفنانة ريم البارودى، إن المطرب أحمد سعد - طليقها - كان السبب فى فشل خطوبتها مؤخرا بعدما أرسل لها رسالة خاصة عبر هاتفها الخاص فشاهدها خطيبها، وعرضت الرسالة للإعلامية بسمة وهبة التى قالت عقب قراءتها: "لا تعليق".

وأضافت ريم البارودى، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة"، أن الرسالة وصلتها من أحمد سعد عقب زواجه من سمية الخشاب، موضحة أنه كان يمكن أن تتحول لمريضة نفسية وتفعل ما فعلته فيها سمية الخشاب ولكنها لم ترد ذلك.

وأكدت ريم البارودى، أن هذا الأمر سبب لها مضايقة شديدة كونها كانت تنوى بناء حياة جديدة عقب انفصالها عن المطرب أحمد سعد، وقالت: "مش عايزة أخرب بيت حد".