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رئيس مالى يؤكد ترشحه فى انتخابات الرئاسة يوليو المقبل

الثلاثاء، 29 مايو 2018 04:52 ص
رئيس مالى يؤكد ترشحه فى انتخابات الرئاسة يوليو المقبل رئيس مالى إبراهيم أبو بكر كيتا
رويترز
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أعلن رئيس مالى إبراهيم أبو بكر كيتا فى التلفزيون الرسمى أمس الإثنين إنه سيرشح نفسه فى انتخابات من المقرر أن تجرى فى نهاية يوليو.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يرشح كيتا(73 عاما) نفسه للفوز بفترة ثانية ولكن لم يكن قد أكد نيته بشأن ذلك.

ويواجه كيتا معارضة سياسية متصاعدة فى العاصمة باماكو ولا سيما بين الشبان الساخطين وتمردا محتدما من جانب إسلاميين متشددين وعمليات قتل عرقية متبادلة فى الشمال.

وقال كيتا فى التلفزيون" سأقدم نفسى مرشحا فى انتخابات الرئاسة فى 29 يوليو.

"أطلب منكم الثقة فى من جديد".

وأعلن نحو 12 شخصا آخرين ترشحهم ويعد أبرزهم سوميلا سيسى وزير المالية السابق.

ويثير تصاعد أعمال العنف عبر مالى شكوكا بشأن جدوى الانتخابات فى بعض المناطق ولاسيما فى الشمال حيث استغلت جماعات إسلامية الفوضى وانعدام القانون من أجل استخدام المنطقة الصحراوية كنقطة انطلاق لشن هجمات.

وقُتل أيضا عشرات من المدنيين من قبائل الفولانى والطوارق فى أعمال عنف عرقية فى الشمال أججها إسلاميون فى حين قتل متمردون عشرات من أفراد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام والجنود الحكوميين.


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إبراهيم أبو بكر كيتا

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انتخابات




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