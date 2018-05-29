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رئيس حركة "5 نجوم" الإيطالية يدعو لاحتجاجات سلمية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:10 ص
رئيس حركة "5 نجوم" الإيطالية يدعو لاحتجاجات سلمية مظاهرات فى ايطاليا
روما (رويترز)
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دعا رئيس حركة (5-نجوم) الإيطالية، الاثنين، أنصاره للتظاهر السلمى بعد يوم من خلاف مع الرئيس أجبر الحزب على التخلى عن محاولات تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الرابطة المنتمى لأقصى اليمين.

وقال رئيس الحركة لويجى دى مايو فى بث مباشر على موقع فيسبوك "دعونا لا نستسلم الآن، علينا ألا نذعن لتعجرف المؤسسات التى قررت منع الناس من اتخاذ قرارات لوطنهم".

وأضاف دى مايو "أحدثوا بعض الجلبة، من المهم أن نقوم بذلك معا"، وقال رئيس الحركة الذى يبلغ من العمر 31 عاما إن الحركة المناهضة للمؤسسات ستنظم مسيرات وتجمعات سلمية فى كل المدن الإيطالية، بما فى ذلك تنظيم فعالية فى روما يوم الثانى من يونيو والذى يوافق عيدا قوميا للاحتفال بتحول إيطاليا إلى جمهورية عام 1946.

 

 


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