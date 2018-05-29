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رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى يزور السعودية للمرة الثانية منذ استقالته

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:33 م
رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى يزور السعودية للمرة الثانية منذ استقالته رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
أ ف ب
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 توجه رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى الثلاثاء إلى السعودية للمرة الثانية منذ استقالته المفاجئة التى أعلنها من الرياض العام الماضي.

وأعلن الحريرى استقالته من منصبه فى خطاب تلفزيونى من الرياض فى 4 نوفمبر.

وعاد الحريرى عن استقالته فى الشهر التالى بعد وساطة فرنسية، وتم تكليفه رئاسة الحكومة لمرة ثالثة هذا الشهر بعد اول انتخابات نيابية فى لبنان منذ تسع سنوات.

وقال مكتبه فى بيان الثلاثاء إن "الرئيس المكلف سعد الحريرى توجه إلى المملكة العربية السعودية فى زيارة تستمر بضعة أيام".

وهى الزيارة الثانية للحريرى إلى الرياض منذ استقالته المفاجئة بعد رحلة سابقة فى فبراير الماضى.

وأنهى الحريرى قبل سفره استشاراته النيابية غير الملزمة لتشكيل حكومة جديدة.

وخسر تيار المستقبل الذى يترأسه الحريرى ثلث مقاعده النيابية فى الانتخابات الأخيرة فى 6 مايو مقابل مكاسب حققها حزب الله مع حلفائه.

ويتولى الحريرى رئاسة الحكومة اللبنانية منذ ديسمبر 2016، وشكّل اول حكومة له عام 2009 واستمرت حتى 2011.


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