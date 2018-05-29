رئيس "الأعمال المصرى الأمريكى": نتائج الإصلاح الاقتصادى فاقت توقعات الخبراء

كتب عبد الحليم سالم

أكد عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ورئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن نتائج الإصلاح الاقتصادى فى مصر والتى بدأت تؤتى ثمارها، فاقت التوقعات حتى لدى خبراء البنك الدولى وصندوق النقد وفى أمريكا.

وأضاف عمر مهنا لـ"اليوم السابع" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خاض معركتين فى وقت واحد معركة الإرهاب ومعركة الاقتصاد، وبالفعل تم تحقيق نتائج مبهرة فى المعركتين، يمكن ملاحظتها عبر التدفقات الاستثمارية والإصلاح التشريعى الاقتصادى، وأيضا انتهاء أزمات سعر الصرف وتحويل الأرباح بجانب حالة الاستقرار الكبيرة التى تشهدها مصر، وهو موضع إشادة من الاقتصاديين فى أمريكا.

ولفت إلى أنه من المهم أن يقف العالم بجانب مصر ويتفهم بعض الإجراءات المتعلقة بمحاربة التطرف، وهى إجراءات تلجأ لها أمريكا فى الأوقات الاستثنائية لحماية أمنها، ووضحنا ذلك لهم خلال البعثة الأخيرة لطرق الأبواب، مؤكدا أن العلاقات المصرية الأمريكية تسير بصورة جيدة للغاية.

وحول أبرز الملفات المفتوحة مع أمريكا قال عمر مهنا: أبرزها ملف اتفاق تجارة حرة وزيادة الاستثمارات والتعاون المشترك والتحسن الكبير فى بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فى مصر بجانب بعض الملفات الاجتماعية والسياسية.