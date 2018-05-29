درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29/5/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 31

وسط الدلتا 21 31

الإسكندرية 20 27

بلطيم 20 27

مطروح 17 26

السلوم 21 26

سيوة 21 31

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

العريش 18 30

رفح 17 29

الاإسماعيلية 19 32

السويس 19 32

رأس سدر 22 33

نخل 18 33

نويبع 24 33

طابا 20 33

كاترين 17 28

الطور 23 33

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 26 38

مرسى علم 28 37

الفيوم 22 33

بنى سويف 22 33

المنيا 23 33

أسيوط 23 34

سوهاج 24 35

قنا 25 37

الأقصر 25 38

أسوان 30 39

أبوسمبل 25 38

الوادى الجديد 26 37

شلاتين 28 38

ابو رماد 28 37

راس حدربة 29 35

حلايب 30 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 45

المدينة 28 40

الرياض 27 41

المنامة 30 39

أبوظبى 31 39

الدوحة 30 39

الكويت 29 44

دمشق 14 29

بيروت 22 26

عمان 15 28

القدس 16 25

غزة 21 27

بغداد 27 40

مسقط 32 38

صنعاء 13 29

الخرطوم 28 38

طرابلس 23 36

تونس 18 30

الجزائر 14 20

الرباط 12 20

نواكشوط 23 37

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 13 25

اسطنبول 18 23

اسلام اباد 25 40

نيودلهى 31 44

جاكرتا 24 33

بكين 16 31

كوالامبور 24 33

طوكيو 19 27

أثينا 19 28

روما 18 29

باريس 16 25

مدريد 12 21

برلين 19 31

لندن 14 23

مونتريال 12 24

موسكو 14 22

نيويورك 19 23

واشنطن 21 27