دراسة: حصيلة جديدة لإعصار ماريا فى بورتوريكو تصل إلى 4600 قتيل عام 2017

أ ف ب

أظهرت دراسة مستقلة نشرت الثلاثاء، أن الإعصار ماريا أسفر عن مقتل أكثر من 4600 شخص في جزيرة بورتوريكو الأمريكية العام الماضى أى أكثر بأضعاف مضاعفة من الحصيلة الرسمية التى كانت تشير إلى سقوط 64 قتيلا.

وخلص فريق من باحثى جامعة هارفرد استنادا إلى دراسة ميدانية إلى أن معدل الوفيات فى هذه المنطقة الأمريكية فى الأشهر الثلاثة التى تلت مرور الإعصار، ارتفع بنسبة 62% مقارنة مع المعدل المعتاد، خصوصا لأن عددا من السكان المحرومين من الكهرباء والمياه والهاتف أو وسائل النقل، لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية.

وكانت بورتريكو قد تحولت إلى جزيرة أشباح بسبب تواصل أزمة انقطاع الكهرباء، بسبب ما خلفه إعصار ماريا من دمار للبنية التحتية للجزيرة.

وطالب حاكم بورتريكو "ريكاردو روسيلو" الحكومة الفيدرالية الأمريكية بالإسراع من ردها فى التعامل مع انقطاع الكهرباء فى الجزيرة، عقب نحو شهر من ضرب إعصار "ماريا" لها.

وقال روسيلو - حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإٌذاعة البريطانية (بى بى سى)،إنه تم فقط إرسال سبع فرق من المهندسين إلى جزيرة "بورتريكو" ، التى لا يزال أكثر من 80 فى المائة من سكانها يعيشون بدون كهرباء.

وكان الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" قد اتخذ خلال شهر سبتمبر الماضى تدابيرا لتسريع إرسال المساعدات إلى بورتريكو المدمرة ، بعد أن ضربها إعصار ماريا، فيما تواجه إدارته انتقادات بشأن إهمال هذه الجزيرة.