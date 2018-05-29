حزب العمال الكردستانى يشن هجوما على موقع للجيش التركى شمال أربيل

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أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، بوقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحى حزب العمال الكردستانى والجيش التركى فى منطقة سيدكان الحدودية شمال محافظة أربيل.

وأوضحت القناة أن مسلحى حزب العمال الكردستانى شنوا، صباح اليوم، هجوما على موقع للجيش التركى فى جبل ديل التابع لناحية سيدكان، شمال أربيل، مشيرة إلى أن المواجهات مستمرة حتى الآن و تستخدم فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

ولم يعرف -حسبما ذكرت القناة- حتى الآن حجم الخسائر التى وقعت فى الجانبين.

وكان الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى قد أعلن خلال الفترة الماضية تنفيذ عدة هجمات ضد الجيش التركى فى ناحية سيدكان الحدودية شمال أربيل ، وفى المقابل يواصل الجيش التركى إقامة المواقع العسكرية لقواته وقصف مواقع مسلحى العمال الكردستانى بشكل مكثف.