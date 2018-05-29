حركة نداء تونس تبحث سحب وزرائها من الحكومة

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قال القيادى فى حركة (نداء تونس) منجى الحرباوى إن الحركة تطرقت فى اجتماعها الذى تواصل حتى فجر اليوم الثلاثاء إلى مسألة سحب عدد من وزرائها من الحكومة، لكنه لم يتم الحسم فى هذا المقترح.



وأضاف الحرباوى - فى تصريح - أن الحكومة التى تمخضت عن (وثيقة قرطاج 1) تحولت إلى أزمة سياسية أفقدتها صفتها كحكومة وحدة وطنية.



وكان رئيس الجمهورية التونسية الباجى قايد السبسى قد قرر أمس الاثنين تعليق العمل بوثيقة قرطاج إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد إخفاق الأطراف السياسية الموقعة على الوثيقة فى التوافق حول النقطة 64 منها المتعلقة بالتعديل الوزارى، والخلاف حول إذا ما كان التغيير يشمل رئيس الحكومة أم لا.