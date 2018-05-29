حبس مستريح مصر الجديدة.. ومصدر قضائى: فتح التحقيق مع المتهم فى بلاغات أخرى

كتب عامر مصطفى

قررت نيابة شرق القاهرة حبس مستريح منطقة مصر الجديدة حصل على 80 مليون جنيه من عدة مواطنين بغرض توظيفها فى مجال بيع وشراء السيارات، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

من جهته، أكد مصدر قضائى أن نيابة النزهة ستبدأ التحقيق مع المتهم "شريف.ن"، فى بلاغات جديدة تم تحريرها من قبل مواطنين أكدوا أن المتهم تحصل منهم على أموال أخرى لتوظيفها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مستريح جديد بمنطقة مصر الجديدة لقيامه بالنصب على العديد من المواطنين فى مبالغ وصلت إلى 80 مليون جنيه، بحجة إيهامهم بتوظيف تلك الأموال فى بيع وشراء السيارات.

وتلقى قسمى النزهة ومصر الجديدة وصلت إلى 20 بلاغاً ضد المتهم "شريف.ن"، صاحب معرضى سيارات بمنطقة مصر الجديدة، والنزهة، منهم البلاغ رقم 5172 لسنة 2018 مصر الجديدة، اتهموه فيهم بالنصب عليهم من خلال توظيف أموال حصل عليها المتهم بحجة توظيفها بمعارض السيارات التى يمتكلها.

وستستدعى النيابة الموطنين المتقدمين بالبلاغات لسماع أقوالهم فى الوقائع المعروضة، وكذلك التحقيق مع المتهم فى البلاغات المقدمة ضده.