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الثلاثاء، 29 مايو 2018 08:50 ص
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حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريجان" تغادر قاعدتها فى اليابان

الثلاثاء، 29 مايو 2018 08:24 ص
حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريجان" تغادر قاعدتها فى اليابان حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان
طوكيو (أ ش أ)
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أعلنت البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات التى تعمل بالطاقة النووية (رونالد ريجان) غادرت قاعدتها الرئيسية اليوم الثلاثاء، فى (يوكوسوكا) قرب العاصمة اليابانية طوكيو، للقيام بدورية طويلة الأمد فى منطقة المحيط المحيطة بها.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن مغادرة حاملة الطائرات، التى تعتبر رمزا للقوة العسكرية الأمريكية فى البحر بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، تأتى فى الوقت الذى تتفاوض فيه الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول خطة لعقد أول قمة على الإطلاق بين البلدين فى سنغافورة الشهر المقبل.

يذكر أن (رونالد ريجان) شاركت فى مناورة عسكرية مشتركة فى نوفمبر الماضى مع طائرتين آخرتين من العاملة بالطاقة النووية فى بحر اليابان، وذلك فى استعراض للقوة وسط تزايد التهديدات النووية والصاروخية لبيونج يانج.

و(يوكوسوكا) هى إحدى المدن اليابانية الواقعة بمدخل خليج طوكيو فى شبه جزيرة ميورا، ويوجد بها أحد أكبر الموانئ العسكرية فى اليابان.

 


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حامله الطائرات رونالد ريجان

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