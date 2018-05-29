حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29/5/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي ويكون الطقس مُعتدلاً في أغلب المناطق،مع بقائه حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويستمر ظهور كميات متفرقة من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويوجد احتمال لهطول زخات محلية من الأمطار في أجزاء متفرقة من المملكة، قد يصحبها الرعد محليا، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

في خليج العقبة، الرياح: متقلبة الاتجاهات، معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء لطيفة عموماً، تميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وصيفياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً. هذا وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.