video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

جيش الاحتلال: إطلاق قذائف هاون من قطاع غزة على إسرائيل

الثلاثاء، 29 مايو 2018 08:51 ص
جيش الاحتلال: إطلاق قذائف هاون من قطاع غزة على إسرائيل جيش الاحتلال -أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن الجيش الإسرائيلى أن ناشطين فلسطينيين أطلقوا قذائف هاون، اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، فى ظل التصعيد الشديد على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وقال الجيش فى بيان أن "25 قذيفة هاون أُطلقت على عدة مواقع فى الأراضى الإسرائيلية".

وأضاف أن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ "تصدى لغالبية القذائف"، بينما أشارت الشرطة إلى سقوط "عدد من قذائف الهاون فى أراض خلاء فى إسرائيل"، دون ذكر أى إصابات.

وأكد الجيش الإسرائيلى فى بيان أن دبابة أطلقت النار باتجاه موقع حركة الجهاد الإسلامى بعد قيام جنوده بتفجير عبوة زرعت بالقرب من السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة وكانت تستهدف قواته.

وبذلك، يرتفع الى 121 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلى منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل اواخر مارس الماضى.

وقتل فلسطينى وأُصيب آخر بجروح الاثنين فى قصف إسرائيلى على شمال قطاع غزة ، بحسب وزارة الصحة فى غزة.

وقبلها بيوم توفى ناشط فى حركة الجهاد الإسلامى متأثرا بجروح أصيب بها فى قصف مدفعى إسرائيلى صباح الأحد ليرتفع إلى ثلاثة عدد النشطاء الذين قتلوا فى القصف، وأكدت الحركة أن القتلى الثلاثة هم من عناصر جناحها العسكرى سرايا القدس.

ومن المقرر أن تحاول مجموعة من الناشطين الفلسطينيين الإبحار الثلاثاء رغم الحصار المفروض على القطاع، لكن لم يتم الإعلان عن وجهة القارب الذى ينقل مرضى بحاجة إلى رعاية طبية وطلابا وخريجى جامعات يبحثون عن عمل.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 مارس عندما بدأ الفلسطينيون تنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم ومنازلهم التى غادروها او هجروا منها عام 1948 لدى قيام دولة إسرائيل.

وتراجعت حدة التظاهرات عند الحدود بين غزة وإسرائيل بعد ان بلغت ذروتها فى 14 مايو حين قتل 61 فلسطينيا على الأقل خلال تظاهرات شارك فيها عشرات آلاف الفلسطينيين احتجاجا على نقل السفارة الامريكية من تل أبيب الى القدس.

وتدافع إسرائيل عن ممارساتها عند الحدود مع غزة وتعتبرها ضرورية للدفاع عن حدودها ووقف عمليات التسلل إلى أراضيها.

وتتهم إسرائيل حركة حماس التى تسيطر على القطاع وخاضت ثلاث حروب ضدها منذ نهاية 2008، باستخدام الاحتجاجات التى انطلقت فى ذكرى يوم الأرض فى 30 مارس غطاء لممارسة أعمال عنف.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إمارة تصفية القضية.. قطريليكس: الدوحة تعزل غزة وتدفعها لقبول شروط إسرائيل

أهم 10 بوستات.. قطريليكس: الدوحة تعزل غزة وتدفعها لقبول شروط إسرائيل

استشهاد فلسطينى فى قصف إسرائيلى شمال قطاع غزة

صور.. تشييع جثمان شاب فلسطينى استشهد بقصف إسرائيلى شمال غزة

اخبار عالميه

اسرائيل

جيش الاحتلال

غزه

فلسطين




لا تفوتك
"الأزهر للفتوى" يوضح حكم إفطار طلاب الشهادة الثانوية أثناء الامتحانات

"الأزهر للفتوى" يوضح حكم إفطار طلاب الشهادة الثانوية أثناء الامتحانات

صور.. استعدادات الفراعنة لودية كولومبيا.. تعديل موعد التدريبات وزيادة الجرعة وبرنامج خاص للصائمين.. النني يشارك في الشوط الثاني.. تجربة وردة وصبحي في مركز محمد صلاح

صور.. استعدادات الفراعنة لودية كولومبيا.. تعديل موعد التدريبات وزيادة الجرعة وبرنامج خاص للصائمين.. النني يشارك في الشوط الثاني.. تجربة وردة وصبحي في مركز محمد صلاح

المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن يكشف وقوع انهيارات فى صفوف الحوثيين المدعومين من إيران.. العقيد الركن تركى بن صالح المالكى: استهدفنا الأشخاص المسئولين عن تصنيع الطائرات من دون طيار فى صعدة

المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن يكشف وقوع انهيارات فى صفوف الحوثيين المدعومين من إيران.. العقيد الركن تركى بن صالح المالكى: استهدفنا الأشخاص المسئولين عن تصنيع الطائرات من دون طيار فى صعدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة